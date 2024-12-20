Михаил Мальцев: было очень приятно забить в день чествования Фёдорова
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Нападающий ХК «Спартак» Михаил Мальцев рассказал о тренировках в юношеском возрасте с легендой ЦСКА Сергеем Фёдоровым. В четверг, 19 декабря, в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 4:5 ОТ. Данный матч был посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Морозов, Чайковски) – 06:12 (5x5) 1:1 Карнаухов (Просветов) – 15:00 (4x5) 2:1 Афанасьев (Гурьянов, Классон) – 21:48 (5x5) 2:2 Филин – 31:28 (5x5) 2:3 Мальцев – 33:08 (5x5) 3:3 Абрамов (Гурьянов) – 39:56 (5x4) 3:4 Галимов (Орлов) – 50:03 (5x5) 4:4 Полтапов (Соркин) – 50:48 (5x5) 5:4 Соркин (Классон) – 61:17 (3x3)
«Когда-то давно к нам на тренировки в проект сборная U18 приглашали Сергея Викторовича Фёдорова. Он тренировал с нами вбрасывания, рассказывал нюансы игры центральных. Для нас было огромное событие. Такая легенда.
Вряд ли он нас с Рубцом помнит, но было очень приятно забить в день чествования Фёдорова. Жаль, что не удержали победный счёт», — написал Мальцев у себя в телеграм-канале.
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