Михаил Мальцев: было очень приятно забить в день чествования Фёдорова

Нападающий ХК «Спартак» Михаил Мальцев рассказал о тренировках в юношеском возрасте с легендой ЦСКА Сергеем Фёдоровым. В четверг, 19 декабря, в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 4:5 ОТ. Данный матч был посвящён 55-летнему юбилею Сергея Фёдорова.

«Когда-то давно к нам на тренировки в проект сборная U18 приглашали Сергея Викторовича Фёдорова. Он тренировал с нами вбрасывания, рассказывал нюансы игры центральных. Для нас было огромное событие. Такая легенда.

Вряд ли он нас с Рубцом помнит, но было очень приятно забить в день чествования Фёдорова. Жаль, что не удержали победный счёт», — написал Мальцев у себя в телеграм-канале.