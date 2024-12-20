Тренер «Вашингтона» рассказал о влиянии Овечкина на игроков во время матчей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о влиянии российского нападающего Александра Овечкина на игроков во время матчей.

«Когда Овечкин находится на льду, есть вероятность, что он забьёт шайбу в сетку или создаст опасный момент. Вы можете назвать меня сумасшедшим, но мне кажется, это помогает другим игрокам в команде, когда они оказываются в ситуациях для броска или гола. Они думают: «О, он найдёт способ забить сегодня». Или: «Он пробьёт этого вратаря. Он сделает вратаря уязвимым для нас». Так что угроза забить, на мой взгляд, очень важна для нашей команды, потому что видно, что мы немного нервничаем сейчас, создаём моменты, но пока не реализуем их стабильно», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Сейчас Овечкин восстанавливается после перелома ноги.

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