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Тренер «Монреаля» отреагировал на провокационный вопрос о визите делегации клуба в Россию

Тренер «Монреаля» отреагировал на провокационный вопрос о визите делегации клуба в Россию
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи отреагировал на вопрос политического характера от журналиста по поводу состоявшегося визита представителей клуба в Санкт-Петербург.

— Есть люди, которые говорят, что с точки зрения международной политики «Монреаль Канадиенс» не должны ехать в Россию во время международного конфликта...
— Я не собираюсь комментировать это, — сказал Сан-Луи на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что делегация «Монреаля» в составе генерального менеджера Кента Хьюза, его советника Венсана Лекавалье и директора скаутинга клуба Николая Боброва провела в Санкт-Петербурге встречу с руководством СКА. Также представители «Канадиенс» посетили матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив» (2:3), во время которого следили за игрой выбранного ранее под пятым общим номером на драфте НХЛ-2024 19-летнего нападающего армейцев Ивана Демидова.

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