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Никита Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Капризова

Никита Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Капризова
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал два очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Во втором периоде матча Кучеров оформил две результативные передачи, ассистировав партнёрам на 24-й и 34-й минутах.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чирелли – 05:14     2:0 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 23:42     2:1 Бучневич (Томас, Фаулер) – 32:15     3:1 Гонсалвес (Кучеров) – 33:33    

Благодаря этому Никита набрал 49 очков (14+35) в текущем сезоне и вышел на чистое вторе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив соотечественника из «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, в активе которого 48 очков (22+26). Лидирует в гонке Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 50 очков (13+37).

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