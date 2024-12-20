Никита Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Капризова

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал два очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Во втором периоде матча Кучеров оформил две результативные передачи, ассистировав партнёрам на 24-й и 34-й минутах.

Благодаря этому Никита набрал 49 очков (14+35) в текущем сезоне и вышел на чистое вторе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив соотечественника из «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, в активе которого 48 очков (22+26). Лидирует в гонке Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 50 очков (13+37).

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