Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей
Поделиться
В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сент-Луис Блюз».
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чирелли – 05:14 2:0 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 23:42 2:1 Бучневич (Томас, Фаулер) – 32:15 3:1 Гонсалвес (Кучеров) – 33:33
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.
Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых заисал в свой актив 14 голов и 35 результативных передач при коэффициенте полезности «+11».
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
Комментарии
- 20 декабря 2024
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
02:43
-
02:20
-
00:25
- 19 декабря 2024
-
23:56
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
21:57
-
21:53
-
21:45
-
21:36
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:00
-
20:43
-
20:20
-
20:13
-
19:56
-
19:43
-
19:37
-
19:21
-
19:06