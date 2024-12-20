Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых заисал в свой актив 14 голов и 35 результативных передач при коэффициенте полезности «+11».

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