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Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей

Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сент-Луис Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чирелли – 05:14     2:0 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 23:42     2:1 Бучневич (Томас, Фаулер) – 32:15     3:1 Гонсалвес (Кучеров) – 33:33    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых заисал в свой актив 14 голов и 35 результативных передач при коэффициенте полезности «+11».

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