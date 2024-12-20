Пять очков российских игроков принесли «Коламбусу» победу над лидером Востока «Нью-Джерси»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

Пять очков в составе «Коламбуса» набрали российские хоккеисты. По два очка записали себе в актив нападающие Дмитрий Воронков («гол+пас») и Кирилл Марченко (две результативные передачи). Первый гол «Блю Джекетс» в матче на счету защитника Ивана Проворова.

«Коламбус» прервал пятиматчевую серию поражений, набрал 31 очко в 33 матчах и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 45 очками в 35 матчах лидирует на Востоке по набранным очкам.