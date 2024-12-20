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Коламбус Блю Джекетс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 20 декабря 2024, счет 4:2, НХЛ 2024-2025

Пять очков российских игроков принесли «Коламбусу» победу над лидером Востока «Нью-Джерси»
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Проворов (Астон-Риз, Оливье) – 07:55     2:0 Воронков (Веренски, Марченко) – 29:36 (pp)     3:0 Монахан (Воронков, Марченко) – 33:58     3:1 Хьюз (Коттер, Палат) – 57:10     3:2 Майер (Хьюз, Хьюз) – 58:35     4:2 Монахан – 58:50    

Пять очков в составе «Коламбуса» набрали российские хоккеисты. По два очка записали себе в актив нападающие Дмитрий Воронков («гол+пас») и Кирилл Марченко (две результативные передачи). Первый гол «Блю Джекетс» в матче на счету защитника Ивана Проворова.

«Коламбус» прервал пятиматчевую серию поражений, набрал 31 очко в 33 матчах и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 45 очками в 35 матчах лидирует на Востоке по набранным очкам.

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