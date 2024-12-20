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Тампа-Бэй Лайтнинг — Сент-Луис Блюз, результат матча 20 декабря 2024, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

Два ассиста Кучерова и 31 сейв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис»
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чирелли – 05:14     2:0 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 23:42     2:1 Бучневич (Томас, Фаулер) – 32:15     3:1 Гонсалвес (Кучеров) – 33:33    

Ассистентским дублем во втором периоде матча отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, который отразил 31 из 32 бросков в створ своих ворот (96,88%).

Для «молний» эта победа стала четвёртой подряд. «Сент-Луис» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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