Два ассиста Кучерова и 31 сейв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1.

Ассистентским дублем во втором периоде матча отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, который отразил 31 из 32 бросков в створ своих ворот (96,88%).

Для «молний» эта победа стала четвёртой подряд. «Сент-Луис» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.

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