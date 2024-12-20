Лидер Восточной конференции «Нью-Джерси» уступает по потерянным очкам сразу пяти клубам

Примечательная ситуация сложилась в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ — лидер по набранным очкам «Нью-Джерси Дэвилз» является только шестым клубом Востока по потерянным очкам.

В активе «Дэвилз» 45 набранных очков в 35 матчах. На одно очко отстаёт «Вашингтон Кэпиталз», который провёл только 31 игру — таким образом, «столичные» потенциально выше «дьяволов» на семь потерянных очков. Третью строчку таблицы занимает «Торонто Мэйпл Лифс» — 42 очка в 32 играх и +3 потерянных от «Нью-Джерси».

Потенциально опережают «Дэвилз» и ещё три клуба Восточной конференции — «Флорида Пантерз» (42 очка в 33 матчах, +1 по потерянным), «Каролина Харрикейнз» (41 очко в 31 матче, +4 по потерянным) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (38 очков в 30 матчах, +3 по потерянным).

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