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Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Филадельфию»

Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости одержали победу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Дано) – 10:53     1:1 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 14:11     1:2 Жанно (Фёгеле, Спенс) – 21:31     2:2 Фёрстер (Лотон) – 31:30     3:2 Фёрстер (Фрост, Типпетт) – 35:04     3:3 Копитар (Лаферрье, Гавриков) – 39:16     3:4 Фёгеле (Спенс, Муврар) – 41:54     3:5 Копитар (Тюркотт, Гавриков) – 50:39     3:6 Байфилд – 56:23     3:7 Фиала (Лаферрье, Кларк) – 57:34    

В составе победителей голами отметились Кевин Фиала (дубль), Таннер Жанно, Анже Копитар (дубль), Уоррен Фёгеле и Куинтон Байфилд. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Филадельфию» отличились Ноа Кейтс и Тайсон Фёрстер (дубль).

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Нэшвиллом», а «Филадельфия» встретится с «Коламбусом».

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