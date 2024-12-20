Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Филадельфию»
Поделиться
В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости одержали победу со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Дано) – 10:53 1:1 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 14:11 1:2 Жанно (Фёгеле, Спенс) – 21:31 2:2 Фёрстер (Лотон) – 31:30 3:2 Фёрстер (Фрост, Типпетт) – 35:04 3:3 Копитар (Лаферрье, Гавриков) – 39:16 3:4 Фёгеле (Спенс, Муврар) – 41:54 3:5 Копитар (Тюркотт, Гавриков) – 50:39 3:6 Байфилд – 56:23 3:7 Фиала (Лаферрье, Кларк) – 57:34
В составе победителей голами отметились Кевин Фиала (дубль), Таннер Жанно, Анже Копитар (дубль), Уоррен Фёгеле и Куинтон Байфилд. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков записал на свой счёт две результативные передачи.
За «Филадельфию» отличились Ноа Кейтс и Тайсон Фёрстер (дубль).
В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Нэшвиллом», а «Филадельфия» встретится с «Коламбусом».
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 20 декабря 2024
-
06:49
-
06:13
-
06:12
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
02:43
-
02:20
-
00:25
- 19 декабря 2024
-
23:56
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
21:57
-
21:53
-
21:45
-
21:36
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:00
-
20:43
-
20:20
-
20:13
-
19:56
-
19:43