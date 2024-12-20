Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» крупно обыграть «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости одержали победу со счётом 7:3.

В составе победителей голами отметились Кевин Фиала (дубль), Таннер Жанно, Анже Копитар (дубль), Уоррен Фёгеле и Куинтон Байфилд. Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Филадельфию» отличились Ноа Кейтс и Тайсон Фёрстер (дубль).

В следующем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Нэшвиллом», а «Филадельфия» встретится с «Коламбусом».

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