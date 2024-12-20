«Питтсбург» выиграл у «Нэшвилла» с ассистом Малкина в овертайме, у Кросби четыре очка

В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.

Результативный пас на победную шайбу «Пингвинз» в овертайме оформил 38-летний российский нападающий Евгений Малкин. 37-летний капитан «Питтсбурга» форвард Сидни Кросби поучаствовал во всех четырёх голах своей команды в основное время — на его счету заброшенная шайба и три результативные передачи.