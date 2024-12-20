«Питтсбург» выиграл у «Нэшвилла» с ассистом Малкина в овертайме, у Кросби четыре очка
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маршессо (Форсберг, Шенн) – 03:51 1:1 Раст (Ракелль, Кросби) – 16:21 2:1 Евангелиста (Новак, Шей) – 17:57 (pp) 3:1 Стэмкос – 23:38 3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 27:54 (pp) 3:3 Ракелль (Кросби, Раст) – 29:08 4:3 Шей (О'Райлли, Л'Эрё) – 47:44 4:4 Карлссон (Грызлик, Кросби) – 51:36 4:5 Раст (Малкин, Летанг) – 61:07
Результативный пас на победную шайбу «Пингвинз» в овертайме оформил 38-летний российский нападающий Евгений Малкин. 37-летний капитан «Питтсбурга» форвард Сидни Кросби поучаствовал во всех четырёх голах своей команды в основное время — на его счету заброшенная шайба и три результативные передачи.
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