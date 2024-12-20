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Чикаго Блэкхоукс — Сиэтл Кракен, результат матча 20 декабря 2024, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

Дубль Ильи Михеева принёс «Чикаго» победу над «Сиэтлом»
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Михеев (Терявяйнен) – 30:54     2:0 Михеев (Терявяйнен, Бертуцци) – 46:06     2:1 Эванс (Бьёркстранд, Монтур) – 51:24     3:1 Аллан (Донато, Мёрфи) – 55:11    

В составе «Чикаго» дубль оформил российский нападающий Илья Михеев, на счету которого первая шайба «Блэкхоукс» на 31-й минуте встречи и вторая, ставшая в итоге победной — на 47-й минуте. Также в матче отличились защитник «Сиэтла» Райкер Эванс и одноклубник Михеева защитник Нолан Аллан.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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