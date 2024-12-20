Дубль Ильи Михеева принёс «Чикаго» победу над «Сиэтлом»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1.

В составе «Чикаго» дубль оформил российский нападающий Илья Михеев, на счету которого первая шайба «Блэкхоукс» на 31-й минуте встречи и вторая, ставшая в итоге победной — на 47-й минуте. Также в матче отличились защитник «Сиэтла» Райкер Эванс и одноклубник Михеева защитник Нолан Аллан.

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