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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 20 декабря
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Сегодня, 20 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чирелли – 05:14     2:0 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 23:42     2:1 Бучневич (Томас, Фаулер) – 32:15     3:1 Гонсалвес (Кучеров) – 33:33    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Проворов (Астон-Риз, Оливье) – 07:55     2:0 Веренски (Марченко, Монахан) – 29:36 (pp)     3:0 Монахан (Воронков, Марченко) – 33:58     3:1 Хьюз (Коттер, Палат) – 57:10     3:2 Майер (Хьюз, Хьюз) – 58:35     4:2 Монахан – 58:50    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Дано) – 10:53     1:1 Кейтс (Бринк, Фёрстер) – 14:11     1:2 Жанно (Фёгеле, Спенс) – 21:31     2:2 Фёрстер (Лотон) – 31:30     3:2 Фёрстер (Фрост, Типпетт) – 35:04     3:3 Копитар (Лаферрье, Гавриков) – 39:16     3:4 Фёгеле (Спенс, Муврар) – 41:54     3:5 Копитар (Тюркотт, Гавриков) – 50:39     3:6 Байфилд – 56:23     3:7 Фиала (Лаферрье, Кларк) – 57:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маршессо (Форсберг, Шенн) – 03:51     1:1 Раст (Ракелль, Кросби) – 16:21     2:1 Евангелиста (Новак, Шей) – 17:57 (pp)     3:1 Стэмкос – 23:38     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 27:54 (pp)     3:3 Ракелль (Кросби, Раст) – 29:08     4:3 Шей (О'Райлли, Л'Эрё) – 47:44     4:4 Карлссон (Грызлик, Кросби) – 51:36     4:5 Раст (Малкин, Летанг) – 61:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Михеев (Терявяйнен) – 30:54     2:0 Михеев (Терявяйнен, Бертуцци) – 46:06     2:1 Эванс (Бьёркстранд, Монтур) – 51:26     3:1 Аллан (Донато, Мёрфи) – 55:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Маршан, Макэвой) – 01:07     0:2 Кастелиц (Бичер, Карло) – 17:35     1:2 Хайман (Драйзайтль) – 31:17     2:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 57:39     3:2 Экхольм (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 61:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Коулман (Баль, Коронато) – 12:14     1:1 Казинс (Сандерсон, Хэмоник) – 19:00     1:2 Грейг – 46:24 (sh)     2:2 Юбердо (Коронато, Зари) – 47:16 (pp)     2:3 Ткачук (Штюцле, Улльмарк) – 60:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс (Шервуд, Хайнен) – 08:15     1:1 Пьетранджело (Теодор, Стоун) – 37:35     2:1 Карлссон (Хауден) – 43:43     3:1 Хауден – 59:10    

Одна игра продолжаются в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 03:40 (pp)     1:1 Грундстрём (Рутта, Канин) – 24:26     2:1 Эклунд (Сеси, Канин) – 29:29     2:2 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 48:26 (pp)     2:3 Кивиранта (О'Коннор) – 53:06     2:4 Кивиранта (Лехконен) – 55:58    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Нью-Джерси Дэвилз», имея в активе 45 очков после 35 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 47 очками после 34 матчей.

Регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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