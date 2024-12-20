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20 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига конференций, результаты НХЛ, КХЛ, НБА

Четыре ассиста Кузнецова за СКА, голевое пиршество «Тоттенхэма» и «МЮ». Главное к утру
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Ассистентский покер Евгения Кузнецова помог СКА организовать камбэк в матче КХЛ с «Торпедо», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» наколотили друг другу семь мячей в четвертьфинале Кубка английской лиги, 39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд НБА по сыгранным минутам за карьеру. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи.
  2. «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в сверхрезультативном матче Кубка лиги.
  3. Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам.
  4. Два ассиста Кучерова и 31 сейв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис».
  5. Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ — Tuttosport.
  6. Никита Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив Капризова.
  7. Рашфорд интересен пяти клубам из Саудовской Аравии — The Telegraph.
  8. ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в ярком московском дерби КХЛ.
  9. Дубль Якупова помог «Авангарду» одержать волевую победу над «Нефтехимиком».
  10. Ламин Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне».
  11. Стали известны полуфинальные пары Кубка английской лиги.
  12. «Челси» разгромил «Шэмрок Роверс» в заключительном матче общего этапа Лиги конференций.
  13. Определились все участники плей-офф Лиги конференций.
  14. «Мемфис» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 51 очко.
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