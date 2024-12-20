Четыре ассиста Кузнецова за СКА, голевое пиршество «Тоттенхэма» и «МЮ». Главное к утру
Ассистентский покер Евгения Кузнецова помог СКА организовать камбэк в матче КХЛ с «Торпедо», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» наколотили друг другу семь мячей в четвертьфинале Кубка английской лиги, 39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд НБА по сыгранным минутам за карьеру. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи.
- «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в сверхрезультативном матче Кубка лиги.
- Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам.
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