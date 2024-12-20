Четыре ассиста Кузнецова за СКА, голевое пиршество «Тоттенхэма» и «МЮ». Главное к утру

Ассистентский покер Евгения Кузнецова помог СКА организовать камбэк в матче КХЛ с «Торпедо», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» наколотили друг другу семь мячей в четвертьфинале Кубка английской лиги, 39-летний лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд НБА по сыгранным минутам за карьеру. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».