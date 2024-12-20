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Сидни Кросби вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по матчам с 3+ передачами

Сидни Кросби вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по матчам с 3+ передачами
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37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забил гол и отдал три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби провёл 66-ю игру, где отдал три и более передачи, и вышел на чистое пятое место по данному показателю. Сидни — лидер по таким матчам среди действующих игроков лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 224 встречи с 3+ передачами.

На льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маршессо (Форсберг, Шенн) – 03:51     1:1 Раст (Ракелль, Кросби) – 16:21     2:1 Евангелиста (Новак, Шей) – 17:57 (pp)     3:1 Стэмкос – 23:38     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 27:54 (pp)     3:3 Ракелль (Кросби, Раст) – 29:08     4:3 Шей (О'Райлли, Л'Эрё) – 47:44     4:4 Карлссон (Грызлик, Кросби) – 51:36     4:5 Раст (Малкин, Летанг) – 61:07    
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