Сидни Кросби вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по матчам с 3+ передачами

37-летний капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече с «Нэшвилл Предаторз» забил гол и отдал три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби провёл 66-ю игру, где отдал три и более передачи, и вышел на чистое пятое место по данному показателю. Сидни — лидер по таким матчам среди действующих игроков лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 224 встречи с 3+ передачами.

На льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4 OT.