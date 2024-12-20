Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком, кто набрал 900 очков в НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в игре с «Бостон Брюинз» набрал 3 (0+3) очка и достиг отметки в 900 (370+530) баллов за карьеру в НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком, кто набрал 900 очков в НХЛ. Для этого ему понадобилась 751 игра. Быстрее него это сделали Коннор Макдэвид (602 игры), Сидни Кросби (677) и Никита Кучеров (743).
Кроме того, Драйзайтль стал первым игроком с драфта НХЛ — 2014, кто набрал 900 баллов. Ближайший преследователь — Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» — 760 очков.
Напомним, «Эдмонтон» в домашнем матче одолел «Бостон» в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Маршан, Макэвой) – 01:07 0:2 Кастелиц (Бичер, Карло) – 17:35 1:2 Хайман (Драйзайтль) – 31:17 2:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 57:39 3:2 Экхольм (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 61:04
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