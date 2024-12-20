Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком, кто набрал 900 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в игре с «Бостон Брюинз» набрал 3 (0+3) очка и достиг отметки в 900 (370+530) баллов за карьеру в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Драйзайтль стал четвёртым действующим игроком, кто набрал 900 очков в НХЛ. Для этого ему понадобилась 751 игра. Быстрее него это сделали Коннор Макдэвид (602 игры), Сидни Кросби (677) и Никита Кучеров (743).

Кроме того, Драйзайтль стал первым игроком с драфта НХЛ — 2014, кто набрал 900 баллов. Ближайший преследователь — Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» — 760 очков.

Напомним, «Эдмонтон» в домашнем матче одолел «Бостон» в овертайме со счётом 3:2.