«Локомотив» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 20 декабря, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» – «Автомобилист» 20 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Ярославский «Локомотив» с 60 очками после 37 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 34 сыгранных встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 декабря 2024
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:26
-
08:15
-
08:02
-
07:23
-
06:49
-
06:13
-
06:12
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
02:43
-
02:20
-
00:25
- 19 декабря 2024
-
23:56
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
21:57
-
21:53
-
21:45
-
21:36
-
21:22