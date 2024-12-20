«Локомотив» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Ярославский «Локомотив» с 60 очками после 37 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 34 сыгранных встреч.