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«Вообще не беспокоит». В «Монреале» рассказали о поездке представителей клуба в Россию

«Вообще не беспокоит». В «Монреале» рассказали о поездке представителей клуба в Россию
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Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Монреаль Канадиенс» Джефф Гортон рассказал о поездке представителей клуба в Россию. Напомним, генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, скаут Николай Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье ранее прибыли в Санкт-Петербург.

«У нас есть перспективные игроки по всему миру, и, по сути, если мы кого-то драфтуем или подписываем, то он в нашей семье и мы будем смотреть на него и его игру. Мы будем следить за ними и давать знать, что мы думаем об их игре. Вот что это такое.

Это короткая поездка, скоро они вернутся. Нас это вообще не беспокоит», — приводит слова Гортона Sportsnet.

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