Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативным передачам

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров по числу результативных передач в составе «молний» догнал Мартена Сан-Луи (588) и делит с ним второе место в истории клуба. Рекорд «Тампы» принадлежит защитнику Виктору Хедману (593).

Всего же на счету Кучерова в НХЛ 922 (334+588) балла в 753 играх.

Напомним, на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1.