Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по результативным передачам
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров по числу результативных передач в составе «молний» догнал Мартена Сан-Луи (588) и делит с ним второе место в истории клуба. Рекорд «Тампы» принадлежит защитнику Виктору Хедману (593).
Всего же на счету Кучерова в НХЛ 922 (334+588) балла в 753 играх.
Напомним, на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чирелли – 05:14 2:0 Пербикс (Кучеров, Пойнт) – 23:42 2:1 Бучневич (Томас, Фаулер) – 32:15 3:1 Гонсалвес (Кучеров) – 33:33
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