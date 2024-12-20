Экс-хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» избил полицейского

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко избил полицейского, которого вызвала его знакомая, сообщает SHOT.

По информации издания, в ночь на четверг 28-летний Яценко выпивал со своей знакомой в городе Амурск Хабаровского края. Позднее она обратилась в полицию и заявила, что спортсмен, а ныне тренер по хоккею, избил её. К Яценко отправился сотрудник полиции, которого спортсмен начал избивать. Всего он нанёс ему около пяти ударов по лицу. В итоге тренера задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

В ВХЛ защитник выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Рязань». В 43 встречах экс-игрок набрал 6 (1+5) очков.