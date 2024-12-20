Роман Ротенберг рассказал, при каких условиях может начать искать себе новую профессию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (6:4) рассказал, при каких условиях может начать искать себе новую профессию.

«Когда слово «скучно» будет ассоциироваться с хоккейным клубом СКА и лично со мной – нам пора вообще заканчивать, искать себе новую профессию», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» 21 декабря.