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Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
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Роман Ротенберг рассказал, при каких условиях может начать искать себе новую профессию

Роман Ротенберг рассказал, при каких условиях может начать искать себе новую профессию
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (6:4) рассказал, при каких условиях может начать искать себе новую профессию.

«Когда слово «скучно» будет ассоциироваться с хоккейным клубом СКА и лично со мной – нам пора вообще заканчивать, искать себе новую профессию», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Матч «Локомотив» – «Автомобилист» 20 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» 21 декабря.

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