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Жамнов объяснил, почему «Спартак» отправил канадского форварда Биттена в список отказов

Жамнов объяснил, почему «Спартак» отправил канадского форварда Биттена в список отказов
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему команда отправила канадского форварда Уилла Биттена в список отказов.

«По Биттену ни для кого сюрприза нет, что он проиграл конкуренцию. Поначалу он был неплох, на эмоциях сыграл в первых играх. Но видно, что наши игроки намного сильнее», — приводит слова Жамнова ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний канадец дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности «-4» и отсутствии удалений. В среднем за матч Биттен проводил на льду 10 минут 56 секунд.

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