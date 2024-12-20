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Металлург — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 20 декабря, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 42 очков за 37 матчей.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 34 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 48 очков.

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