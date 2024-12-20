«Металлург» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 декабря, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 42 очков за 37 матчей.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 34 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 48 очков.