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Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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«Локомотив» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 20 декабря, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду «Автомобилист». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» – «Автомобилист» 20 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ярославский «Локомотив» с 60 очками после 37 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 34 сыгранных встреч.

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