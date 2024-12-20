Крикунов: не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов оценил идею проведения матча между СКА и «Монреаль Канадиенс». Отметим, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем матчи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены.

«Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна. В своё время мы туда ездили — если не первая сборная, то вторая. У нас был навык играть с ними, и ажиотаж был огромным. Так что будет интересно, если такой матч удастся провести», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее об идее проведения игр клубов НХЛ и КХЛ высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.