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«Начались матчи уровня плей-офф». Назаров оценил топ-игры регулярного чемпионата КХЛ

«Начались матчи уровня плей-офф». Назаров оценил топ-игры регулярного чемпионата КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил топ-игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Накануне в регулярном чемпионате КХЛ получился насыщенный игровой день. Две яркие встречи между ЦСКА и «Спартаком», а также СКА и «Торпедо» доказали, что клубы и лига двигаются и развиваются в правильном направлении. Начались матчи уровня плей-офф, много заброшенных шайб и опасных моментов, на первый план выходят мастерство и игра вратарей, зрители довольны. Хотя тренерам такая игра вряд ли понравится, могу сказать по личному опыту.

Кроме того, вся страна и весь мир вчера внимательно следили за прямой линией нашего национального лидера. Мы все можем поблагодарить президента и его команду за мероприятие такого всемирно грандиозного масштаба и честные ответы. После некоторых из них у наших недругов менялся тембр голоса, причём есть видеоподтверждения. Значит, месседж получен. Но у нас свой путь, который мы обязательно пройдём единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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