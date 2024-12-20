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Давыдов — о Гру: не всех российских тренеров так поддерживают, а вот с канадцем возятся

Давыдов — о Гру: не всех российских тренеров так поддерживают, а вот с канадцем возятся
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался об игре «Трактора» под руководством канадского специалиста Бенуа Гру.

— Пока «Трактор» в переходном состоянии. Из того состояния лёгкости, которым отличался в сентябре, переходит в состояние усталости. Даже на фоне Шипачёва челябинцы выглядели ветеранами.

Матч с минским «Динамо» показал, что Гру дал «Трактору» очень среднюю предсезонку. На лёгкости и на эмоциях от новых тренеров команда поначалу побежала. Но зимой чередует победы с поражениями, выглядит средне. Та же Уфа, которая заметно слабее по составу, да ещё с задолженностями, в гонке за лидерством на Востоке по потерянным очкам уже обошла Челябинск. Это показательно.

— «Трактор» обречён на торможение?
— Рано делать выводы. Обратил внимание, что Гру активно подпитывают трансферами. Не всех российских тренеров так поддерживают, а вот с канадцем возятся, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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