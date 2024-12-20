Воробьёв: Фёдоров был фантастическим хоккеистом, моим кумиром

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, что бывший наставник армейского клуба Сергей Фёдоров был его кумиром.

«Сергей Викторович — великий человек, у нас хорошие и солидные отношения. В финале Кубка Гагарина — 2022 он позвонил мне, рассказал, что по льду можно так и так, но у нас очень хорошие отношения, потому не будем ставить палки в колёса. Даже в финале, когда идёт битва за Кубок Гагарина. Сергей Викторович был фантастическим хоккеистом, моим кумиром. Он много делал в атаке, в обороне, обладал прекрасным катанием, мышлением. Великие хороши во всём. Их уровень запредельный. Как тренер он выиграл два кубка», — приводит слова Воробьёва «РИА Новости Спорт».

Ранее Илья Воробьёв после победы над «Спартаком» (5:4 ОТ) ответил на вопрос, может ли он сравнить кого-то с Сергеем Фёдоровым в стане армейцев.