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Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 20 декабря

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 20 декабря
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Сегодня, 20 декабря, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
20 декабря 2024, пятница. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Рыжих (Гриценко) – 02:38 (3x3)     1:1 Мошаров (Егор Иванов) – 03:02 (3x3)     2:1 Шафигулин – 03:31 (3x3)     3:1 Несветаев – 10:15 (3x3)     3:2 Кривченков (Гриценко) – 13:45 (3x3)     4:2 Егор Иванов (Бородкин) – 19:21 (3x3)     5:2 Несветаев – 20:23 (3x3)     6:2 Губарев – 20:58 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
20 декабря 2024, пятница. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 8
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Китаров (Жайлауов) – 06:20 (3x3)     1:1 Олейников (Харькин) – 06:49 (3x3)     1:2 Олейников (Марченков) – 09:34 (3x3)     1:3 Варфоломеев (Полукаров) – 13:54 (3x3)     1:4 Шмелёв (Варфоломеев) – 15:17 (3x3)     1:5 Варфоломеев (Чурляев) – 15:31 (3x3)     2:5 Макеев – 16:48     3:5 Жайлауов (Макеев) – 17:19 (3x3)     3:6 Олейников (Чурляев) – 17:34 (3x3)     3:7 Шмелёв (Чурляев) – 17:44 (3x3)     3:8 Шмелёв (Харькин) – 18:56 (3x3)    
Матч «Локомотив» – «Автомобилист» 20 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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