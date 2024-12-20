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«Адмирал» расторг контракт с 26-летним нападающим

«Адмирал» расторг контракт с 26-летним нападающим
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Контракт с нападающим Дмитрием Соколовым расторгнут по инициативе «Адмирала». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Напомним «Адмирал» отправил Соколова в список отказов 12 декабря. Соколов присоединился к команде в октябре. За «моряков» он провёл восемь матчей, где отметился голом и результативной передачей.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 115 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «-11».

Отметим, что «Адмирал» располагается на шестой строчке таблицы Востока КХЛ после 38 матчей, имея в активе 41 очко.

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