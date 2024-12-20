Вратарь Хантер Миска покинул московское «Динамо». Контракт с голкипером расторгнут по инициативе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«В составе «Динамо» Хантер Миска провёл 14 игр, в которых одержал пять побед при проценте отражённых бросков 90,8. Одну игру вратарь провёл без пропущенных шайб. Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Хантера Миску за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

Московское «Динамо» с 49 очками после 37 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.