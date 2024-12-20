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Ротенберг рассказал, как в «Монреале» оценивают игру Ивана Демидова

Ротенберг рассказал, как в «Монреале» оценивают игру Ивана Демидова
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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, как в «Монреаль Канадиенс» оценивают игру нападающего армейского клуба Ивана Демидова. Напомним, специалист недавно встречался с представителями канадского клуба: генеральным менеджером Кентом Хьюзом, скаутом Николаем Бобровым и специальным советником Венсаном Лекавалье.

«Они сказали, что ему надо работать и развиваться. Есть что улучшить. Мы вместе работаем, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Когда это произойдёт, тогда и поговорим», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Демидов на драфте НХЛ — 2024 был выбран «Монреалем» под общим пятым номером.

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