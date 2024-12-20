Ларионов: в эмоциональном матче арбитры должны быть второстепенными, а не главными героями

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (4:6) прокомментировал удаление нападающего Владислава Фирстова за оскорбление судей и неспортивное поведение.
– Поясните, пожалуйста, как вам объяснили арбитры причину удаления Фирстова? Именно содержательно.
– У меня был такой диалог в прошлом году с арбитром Сидоренко. Я просто говорю исходя из опыта, который у меня есть как у игрока. Когда идёт эмоциональный матч, то арбитры должны быть его второстепенными героями, а не главными. Если при счёте 4:4 идёт диалог с игроком и проскакивают какие-то выкрики, то здесь необходима определённая степень толерантности, которую, к сожалению, не все имеют.
Есть главный тренер – для меня нет проблем, если судья подъезжает и говорит, что, вот такой-то игрок ещё раз будет что-то говорить – я ему дам две минуты. Тогда это понятно. Я здесь должен вести порядок на лавке. А когда личное эго влияет на игру – кто-то обиделся, что что-то сказали ему, то это неправильно. В этом мы теряем зрелищность, красоту и справедливость игры. Вот о чём разговор, — цитирует Ларионова сайт СКА.
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