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Ларионов: в эмоциональном матче арбитры должны быть второстепенными, а не главными героями

Ларионов: в эмоциональном матче арбитры должны быть второстепенными, а не главными героями
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (4:6) прокомментировал удаление нападающего Владислава Фирстова за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Ларионов, Атанасов) – 03:50 (5x5)     0:2 Войнов (Артамонов) – 05:22 (5x4)     0:3 Ларионов (Атанасов) – 19:05 (4x5)     1:3 Григоренко (Кузнецов) – 19:53 (5x4)     2:3 Хайруллин (Кузнецов) – 20:23 (5x5)     3:3 Деанджело (Кузнецов, Глотов) – 23:44 (5x5)     3:4 Атанасов (Линч) – 26:19 (5x5)     4:4 Воробьёв (Бардаков, Зайцев) – 31:43 (5x5)     5:4 Демидов (Кузнецов) – 51:38 (5x5)     6:4 Глотов (Плотников, Деанджело) – 59:44 (en)    

– Поясните, пожалуйста, как вам объяснили арбитры причину удаления Фирстова? Именно содержательно.
– У меня был такой диалог в прошлом году с арбитром Сидоренко. Я просто говорю исходя из опыта, который у меня есть как у игрока. Когда идёт эмоциональный матч, то арбитры должны быть его второстепенными героями, а не главными. Если при счёте 4:4 идёт диалог с игроком и проскакивают какие-то выкрики, то здесь необходима определённая степень толерантности, которую, к сожалению, не все имеют.

Есть главный тренер – для меня нет проблем, если судья подъезжает и говорит, что, вот такой-то игрок ещё раз будет что-то говорить – я ему дам две минуты. Тогда это понятно. Я здесь должен вести порядок на лавке. А когда личное эго влияет на игру – кто-то обиделся, что что-то сказали ему, то это неправильно. В этом мы теряем зрелищность, красоту и справедливость игры. Вот о чём разговор, — цитирует Ларионова сайт СКА.

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