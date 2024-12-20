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Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильную сторону минского «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильную сторону минского «Динамо»
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Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился ожиданиями от игры с минским «Динамо». Напомним, встреча на стадионе «Татнефть Арена» начнётся сегодня, 20 декабря, в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Команда укомплектована хорошими легионерами и неплохими местными ребятами. Интересная команда, где достаточно креатива и системной игры. Разобрали соперника, будем воплощать задуманное в жизнь.

– То есть сильная сторона – баланс опыта и молодости?
– Да, в «Динамо» много мастеровитых игроков и быстрых молодых ребят. Мы знаем, за счёт чего можно их одолеть, — приводит слова Макрицкого сайт «Ак Барса».

Это будет первая встреча команд в текущем сезоне.

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