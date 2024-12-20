Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильную сторону минского «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился ожиданиями от игры с минским «Динамо». Напомним, встреча на стадионе «Татнефть Арена» начнётся сегодня, 20 декабря, в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

– Команда укомплектована хорошими легионерами и неплохими местными ребятами. Интересная команда, где достаточно креатива и системной игры. Разобрали соперника, будем воплощать задуманное в жизнь.

– То есть сильная сторона – баланс опыта и молодости?

– Да, в «Динамо» много мастеровитых игроков и быстрых молодых ребят. Мы знаем, за счёт чего можно их одолеть, — приводит слова Макрицкого сайт «Ак Барса».

Это будет первая встреча команд в текущем сезоне.