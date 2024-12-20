Тренер «Ак Барса» Макрицкий назвал сильную сторону минского «Динамо»
Поделиться
Тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился ожиданиями от игры с минским «Динамо». Напомним, встреча на стадионе «Татнефть Арена» начнётся сегодня, 20 декабря, в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
– Команда укомплектована хорошими легионерами и неплохими местными ребятами. Интересная команда, где достаточно креатива и системной игры. Разобрали соперника, будем воплощать задуманное в жизнь.
– То есть сильная сторона – баланс опыта и молодости?
– Да, в «Динамо» много мастеровитых игроков и быстрых молодых ребят. Мы знаем, за счёт чего можно их одолеть, — приводит слова Макрицкого сайт «Ак Барса».
Это будет первая встреча команд в текущем сезоне.
Комментарии
- 20 декабря 2024
-
13:02
-
12:43
-
12:26
-
12:10
-
11:52
-
11:36
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:35
-
10:16
-
10:05
-
09:47
-
09:32
-
09:18
-
09:12
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:26
-
08:15
-
08:02
-
07:23
-
06:49
-
06:13
-
06:12
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
02:43
-
02:20
-
00:25
- 19 декабря 2024
-
23:56
-
23:45