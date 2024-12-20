Нападающий ЦСКА Полтапов: у меня была звёздная болезнь, произошёл перекос в голове

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов назвал причины неудачного прошлого сезона для него. В регулярке-2023/2024 форвард сыграл 58 матчей, в которых записал на свой счёт 12 (5+7) очков.

«Теперь у нас с Сан Санычем (Александром Поповым, тренером ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») полная идиллия. Я слушаю все его подсказки. Очень рад, что я перешагнул эту детскую фигню и перестал ругаться. Человек столько сыграл, выиграл кубки, играл сломанным в финале. И я ещё буду перед ним выпендриваться?

«Я игрок, я знаю, как лучше» — такая у меня была установка в прошлом году, поэтому его не слушал. Можно сказать, что это была звёздная болезнь. Но, скорее, мои ожидания от сезона были не такими, как всё случилось в реальной жизни. Из-за этого и произошёл перекос в голове», — приводит слова Полтапова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 35 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.