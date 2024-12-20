В «Сибири» заявили, что думали о подписании нападающего Эрика О'Делла

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов ответил на вопрос о возможных трансферах до дедлайна 27 декабря и заявил, что в новосибирском клубе думали о подписании нападающего Эрика О'Делла, который в итоге оказался в казанском «Ак Барсе».

«Трансферы? Работа ведётся, в ближайшее время вы, возможно, услышите новые фамилии. Думали про О'Делла, но его представители быстро договорились с «Ак Барсом», — приводит слова Меркулова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне О'Делл провёл за московское «Динамо» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе бело-голубых нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.