В TSN отреагировали на слова Ротенберга о желании видеть молодёжную сборную России на ЧМ

Вице-президент и исполнительный продюсер телекомпании TSN Пол Грэм отреагировал на высказывание главного тренера СКА Романа Ротенберга, который заявил, что канадский вещатель просил Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить молодёжную сборную России до чемпионата мира.

«Роман — наш друг, но наша компания не давала таких комментариев публично. Мы, конечно, предпочли бы видеть Россию и Беларусь в качестве участников за их хоккейные навыки. И да, это помогло бы нашей модели финансирования, но продвижение вперёд в вопросе допуска их обратно на турнир не может произойти, пока не закончатся военные действия на Украине. TSN как партнёр Hockey Canada (Федерация хоккея Канады. — Прим. «Чемпионата») будет следовать примеру ИИХФ, руководящего органа», — приводит слова Грэма Sport24.

Напомним, молодёжный чемпионат мира — 2025 состоится в Канаде с 26 декабря 2024 года по 6 января 2025 года. Официальное решение по допуску сборной России к участию в международных соревнованиях ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.