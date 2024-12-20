«Нужен серьёзный вратарь». Сопин — об уходе Хантера Миски из московского «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин подробно рассказал о расставании с вратарём Хантером Миской.

«Хантер — хороший парень и, по моему мнению, хороший вратарь. Да, у него был период на адаптацию, были как хорошие, так и не очень хорошие матчи. Но он прибавлял по ходу сезона и перед паузой выдал ряд неплохих матчей. Быть может, стабильности ему не хватало. Чтобы решать серьёзные задачи, нужен серьёзный вратарь.

Мы приняли решение о расставании с Хантером только по той причине, что сейчас у нас вырисовывается бригада вратарей с чётким первым номером — это Владислав Подъяпольский. Максим Моторыгин — наш молодой проспект, в развитии которого мы заинтересованы, связываем будущее «Динамо» с ним. И по необходимости можем вызвать из петербургского «Динамо» Евгения Ярославлева, который себя отлично проявляет во Всероссийской хоккейной лиге и хорошо выглядит в КХЛ. Поэтому держать взрослого вратаря-иностранца третьим, чтобы он играл от случая к случаю и ждал каких-то единичных шансов, нет смысла. Да и Хантер сам этого не хотел. Были пара вариантов, команда думала об обмене, но он сам принял решение поехать домой в Америку», — цитирует Сопина ТАСС.

Отметим, что американский вратарь пришёл в московский клуб перед нынешним сезоном. Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.

Московское «Динамо» с 49 очками после 37 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.