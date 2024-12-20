СКА установил рекорд КХЛ, первым добравшись до отметки в 350 домашних побед в регулярке

Вчера, 19 декабря, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Как сообщает пресс-служба СКА, армейский клуб одержал 350-ю домашнюю победу в регулярных чемпионатах КХЛ, потратив на это 483 матча. Команда с берегов Невы первой в лиге добрались до этой отметки. Далее располагаются «Металлург» (333 победы) и «Ак Барс» (328).

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» 21 декабря.