СКА установил рекорд КХЛ, первым добравшись до отметки в 350 домашних побед в регулярке
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Вчера, 19 декабря, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Ларионов, Атанасов) – 03:50 (5x5) 0:2 Войнов (Артамонов) – 05:22 (5x4) 0:3 Ларионов (Атанасов) – 19:05 (4x5) 1:3 Григоренко (Кузнецов) – 19:53 (5x4) 2:3 Хайруллин (Кузнецов) – 20:23 (5x5) 3:3 Деанджело (Кузнецов, Глотов) – 23:44 (5x5) 3:4 Атанасов (Линч) – 26:19 (5x5) 4:4 Воробьёв (Бардаков, Зайцев) – 31:43 (5x5) 5:4 Демидов (Кузнецов) – 51:38 (5x5) 6:4 Глотов (Плотников, Деанджело) – 59:44 (en)
Как сообщает пресс-служба СКА, армейский клуб одержал 350-ю домашнюю победу в регулярных чемпионатах КХЛ, потратив на это 483 матча. Команда с берегов Невы первой в лиге добрались до этой отметки. Далее располагаются «Металлург» (333 победы) и «Ак Барс» (328).
Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» 21 декабря.
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