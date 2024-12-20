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Роман Ротенберг рассказал, в чём согласен с главным тренером «Торпедо» Ларионовым

Роман Ротенберг рассказал, в чём согласен с главным тренером «Торпедо» Ларионовым
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил высказывание наставника «Торпедо» Игоря Ларионова о бесперспективности оборонительного хоккея.

«Я согласен с Ларионовым. Даже в оборонительном хоккее есть риски. Ведь ты отдаёшь шайбу и пространство, всё равно будут броски. Такой стиль не гарантирует победу, но это право каждого тренера.

Если мы посмотрим на НХЛ, в своё время там были очень оборонительные команды. В 2004 году поменяли правила и судейство в пользу голов, чтобы люди ходили на трибуны. Было собрание владельцев, которые согласились с этим с точки зрения экономики и болельщиков», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» 21 декабря.

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