Нападающий Дмитрий Овчинников покидает «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

22-летний воспитанник новосибирского клуба выступал за «Сибирь» с 2021 по 2023 год, на год уезжал в фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» и вернулся в Новосибирск в прошлое межсезонье. Всего за «Сибирь» Овчинников провёл 113 матчей, в которых набрал 17 очков (6+11).

«Мы благодарим Дмитрия за игру в составе «Сибири» и желаем ему удачи в карьере!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, «Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 29 очков за 33 игры.