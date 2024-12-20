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Нападающий Дмитрий Овчинников покидает «Сибирь»

Нападающий Дмитрий Овчинников покидает «Сибирь»
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Нападающий Дмитрий Овчинников покидает «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

22-летний воспитанник новосибирского клуба выступал за «Сибирь» с 2021 по 2023 год, на год уезжал в фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» и вернулся в Новосибирск в прошлое межсезонье. Всего за «Сибирь» Овчинников провёл 113 матчей, в которых набрал 17 очков (6+11).

«Мы благодарим Дмитрия за игру в составе «Сибири» и желаем ему удачи в карьере!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, «Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 29 очков за 33 игры.

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