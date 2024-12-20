В тренерском штабе минского «Динамо» произошли изменения

Тренер Сергей Пушков покидает минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Сергей Пушков вошёл в тренерский штаб минского «Динамо» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял ХК «Брест». В сезоне-2023/2024 Пушков привёл брестских «зубров» к серебряным медалям чемпионата Беларуси.

Минское «Динамо» после 35 встреч имеет в активе 40 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся с казанским «Ак Барсом» в гостях. Встреча состоится сегодня, 20 декабря.