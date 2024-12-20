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Форвард ЦСКА: до сих пор живу с мамой, смысл мне переезжать?

Форвард ЦСКА: до сих пор живу с мамой, смысл мне переезжать?
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21-летний нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, что до сих пор живёт с мамой.

«Мне комфортно. Я по ней скучаю, она по мне. Смысл мне переезжать? Я постоянно в разъездах, квартира будет пустовать. Мама до сих пор ругает меня. После игры сборной у нас был 15-минутный разговор с мамой. Это мой самый высокооплачиваемый тренер. Критиковала мою игру. Бывает, что хвалит, но обычно это так звучит: «Сегодня хорошо сыграл». И всё», — приводит слова Полтапова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 35 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее Прохор Полтапов назвал причины неудачного прошлого сезона для него.

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