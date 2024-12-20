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Ротенберг: КХЛ нужно ещё очень много работать, чтобы обогнать НХЛ

Ротенберг: КХЛ нужно ещё очень много работать, чтобы обогнать НХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о работе Континентальной хоккейной лиги по улучшению уровня соревнований.

«Мы в КХЛ идём шаг за шагом в том направлении, чтобы играть в атакующий хоккей. Я считаю, что нам нужно догнать и обогнать НХЛ, а чтобы это сделать, необходимо строить такие арены, как у СКА, инфраструктуру, работать с болельщиками и развивать сам хоккей.

В это включается и судейство, и развитие игроков, и тактика, и работа журналистов, всё в одном. Это очень важно. Нам нужно ещё очень много работать, чтобы обогнать НХЛ», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» 21 декабря.

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