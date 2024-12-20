«ЦСКА». Защитник «Спартака» назвал любимую станцию метро

Защитник «Спартака» Даниил Иванов назвал свою любимую станцию метро в Москве.

«Я на автобусе добирался со всеми. Сколько нас было? Меньше половины. Таковы реалии зимней вечерней Москвы. Это нам никак не помешало в матче. Моя любимая станция метро? ЦСКА. Не из-за названия, просто она рядом с домом», — приводит слова Иванова Legalbet.

Напомним, сейчас команда армейцев находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — 49 очков после 35 игр. «Спартак» на второй строчке там же, у них 51 очко после 36 матчей.

Во встрече 19 ноября красно-белые уступили армейцам в овертайме со счётом 4:5.