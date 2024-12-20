Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«ЦСКА». Защитник «Спартака» назвал любимую станцию метро

«ЦСКА». Защитник «Спартака» назвал любимую станцию метро
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Иванов назвал свою любимую станцию метро в Москве.

«Я на автобусе добирался со всеми. Сколько нас было? Меньше половины. Таковы реалии зимней вечерней Москвы. Это нам никак не помешало в матче. Моя любимая станция метро? ЦСКА. Не из-за названия, просто она рядом с домом», — приводит слова Иванова Legalbet.

Напомним, сейчас команда армейцев находится на четвёртом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — 49 очков после 35 игр. «Спартак» на второй строчке там же, у них 51 очко после 36 матчей.

Во встрече 19 ноября красно-белые уступили армейцам в овертайме со счётом 4:5.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в ярком московском дерби КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android