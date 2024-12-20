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«Нас ничем не запугать!» Крикунов — о словах Комличенко про цены на помидоры

«Нас ничем не запугать!» Крикунов — о словах Комличенко про цены на помидоры
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на высказывание футболиста «Ростова» Николая Комличенко о том, что цены в магазинах не позволяют покупать те помидоры, которые ему нравятся.

«Цены на самом деле выросли очень сильно. Но я не думаю, что этот футболист не заработал себе на помидоры. Конечно, не хотелось бы, чтобы цены так летели вверх, всё-таки скоро Новый год. Сейчас как всегда торговля всё поднимет, цены взвинтят.
Мы уже всё пережили. Нас ничем не запугать! Те, кто пожил в Советском союзе, ничего не боятся. Пенсионерам, наверное, тяжеловато, но у них есть разные льготы. Магазины им скидку дают, если они приходят пораньше. У меня недалеко от дома «Пятёрочка», там им специальная скидка 10%", — приводит слова Крикунова Legalbet.

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