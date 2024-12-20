«Это нереалистично». Канарейкин — о матче СКА — «Монреаль»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин отреагировал на информацию о возможности провести встречу между СКА и «Монреаль Канадиенс».

«Оценивать совершенно нечего. Ну, какой матч с «Монреалем»? Это нереалистично в нынешних условиях, говорить тут не о чем», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что переговоры о встрече между командами СКА и «Монреаль» ведутся давно и это возможно воплотить в жизнь.

Комиссионер НХЛ Билл Дэйл исключил возможность проведения игр между клубами двух лиг в связи с ситуацией на Украине.

Российские хоккеисты не выступают на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных ИИХФ в 2022 году.