Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА ответил, принципиально ли для его команды догнать «Локомотив» в таблице КХЛ

Нападающий СКА ответил, принципиально ли для его команды догнать «Локомотив» в таблице КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Захар Бардаков рассказал, какой команда должна подойти к этапу плей-офф.

— У СКА пятое место на Западе. Расстраивает вас то, что команда не на лидирующих позициях?
— Впереди ещё много игр. У нас сейчас идут такие качели. Возможно, где-то ещё ищем свою игру. Сейчас была пауза в КХЛ. Кто-то тренировался просто, а кто-то играл на Кубке Первого канала. Главное, подойти в оптимальной форме к плей-офф. Неважно, какое будет место, с которого выйдем. Я в СКА уже четвёртый сезон, выходил в плей-офф с разных мест, но разницы не почувствовал.

— Догнать «Локомотив» по силам?
— Главное, не делать на этом акцент. Идти от игры к игре. Без разницы, догоним мы их или нет. Мы можем на них и в первом раунде плей-офф выйти, — приводит слова Бардакова «ВсеПроСпорт».

Сейчас СКА располагается на пятом месте Западной конференции КХЛ. У команды 42 очка после 36 матчей.

Материалы по теме
СКА установил рекорд КХЛ, первым добравшись до отметки в 350 домашних побед в регулярке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android