Нападающий СКА ответил, принципиально ли для его команды догнать «Локомотив» в таблице КХЛ

Нападающий СКА Захар Бардаков рассказал, какой команда должна подойти к этапу плей-офф.

— У СКА пятое место на Западе. Расстраивает вас то, что команда не на лидирующих позициях?

— Впереди ещё много игр. У нас сейчас идут такие качели. Возможно, где-то ещё ищем свою игру. Сейчас была пауза в КХЛ. Кто-то тренировался просто, а кто-то играл на Кубке Первого канала. Главное, подойти в оптимальной форме к плей-офф. Неважно, какое будет место, с которого выйдем. Я в СКА уже четвёртый сезон, выходил в плей-офф с разных мест, но разницы не почувствовал.

— Догнать «Локомотив» по силам?

— Главное, не делать на этом акцент. Идти от игры к игре. Без разницы, догоним мы их или нет. Мы можем на них и в первом раунде плей-офф выйти, — приводит слова Бардакова «ВсеПроСпорт».

Сейчас СКА располагается на пятом месте Западной конференции КХЛ. У команды 42 очка после 36 матчей.