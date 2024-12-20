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«Меня вернули в игру — и забивать начали больше». Воробьёв — о результативности СКА

«Меня вернули в игру — и забивать начали больше». Воробьёв — о результативности СКА
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Нападающий СКА Михаил Воробьёв заявил, что результативность команды в матче с «Торпедо» 19 декабря напрямую связана с тем, что его вернули в состав. Петербуржцы обыграли нижегородцев со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Ларионов, Атанасов) – 03:50 (5x5)     0:2 Войнов (Артамонов) – 05:22 (5x4)     0:3 Ларионов (Атанасов) – 19:05 (4x5)     1:3 Григоренко (Кузнецов) – 19:53 (5x4)     2:3 Хайруллин (Кузнецов) – 20:23 (5x5)     3:3 Деанджело (Кузнецов, Глотов) – 23:44 (5x5)     3:4 Атанасов (Линч) – 26:19 (5x5)     4:4 Воробьёв (Бардаков, Зайцев) – 31:43 (5x5)     5:4 Демидов (Кузнецов) – 51:38 (5x5)     6:4 Глотов (Плотников, Деанджело) – 59:44 (en)    

— «Торпедо», которое привыкло играть в активный атакующий хоккей, сегодня смогло нанести лишь 19 бросков. Как вам удалось сдержать натиск?
— Мы тщательно разобрали игру соперника с тренерским штабом и просто действовали согласно плану. Думаю, что из-за этого «Торпедо» было тяжелее наносить броски.

— В последних трёх матчах СКА не удавалось забросить больше двух шайб. Сегодняшняя результативность стала глотком свежего воздуха?
— Просто меня в состав вернули, поэтому начали забивать больше, — приводит слова Воробьёва Metaratings.

Хоккеист стабильно находится в составе СКА только последние две встречи — с «Локомотивом» и «Торпедо», ранее последний раз он выходил на лёд месяц назад — 18 ноября.

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