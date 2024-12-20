«Меня вернули в игру — и забивать начали больше». Воробьёв — о результативности СКА

Нападающий СКА Михаил Воробьёв заявил, что результативность команды в матче с «Торпедо» 19 декабря напрямую связана с тем, что его вернули в состав. Петербуржцы обыграли нижегородцев со счётом 6:4.
— «Торпедо», которое привыкло играть в активный атакующий хоккей, сегодня смогло нанести лишь 19 бросков. Как вам удалось сдержать натиск?
— Мы тщательно разобрали игру соперника с тренерским штабом и просто действовали согласно плану. Думаю, что из-за этого «Торпедо» было тяжелее наносить броски.
— В последних трёх матчах СКА не удавалось забросить больше двух шайб. Сегодняшняя результативность стала глотком свежего воздуха?
— Просто меня в состав вернули, поэтому начали забивать больше, — приводит слова Воробьёва Metaratings.
Хоккеист стабильно находится в составе СКА только последние две встречи — с «Локомотивом» и «Торпедо», ранее последний раз он выходил на лёд месяц назад — 18 ноября.
- 20 декабря 2024
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