«Меня вернули в игру — и забивать начали больше». Воробьёв — о результативности СКА

Нападающий СКА Михаил Воробьёв заявил, что результативность команды в матче с «Торпедо» 19 декабря напрямую связана с тем, что его вернули в состав. Петербуржцы обыграли нижегородцев со счётом 6:4.

— «Торпедо», которое привыкло играть в активный атакующий хоккей, сегодня смогло нанести лишь 19 бросков. Как вам удалось сдержать натиск?

— Мы тщательно разобрали игру соперника с тренерским штабом и просто действовали согласно плану. Думаю, что из-за этого «Торпедо» было тяжелее наносить броски.

— В последних трёх матчах СКА не удавалось забросить больше двух шайб. Сегодняшняя результативность стала глотком свежего воздуха?

— Просто меня в состав вернули, поэтому начали забивать больше, — приводит слова Воробьёва Metaratings.

Хоккеист стабильно находится в составе СКА только последние две встречи — с «Локомотивом» и «Торпедо», ранее последний раз он выходил на лёд месяц назад — 18 ноября.