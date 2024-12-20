«Мало тренеров с принципами». Плющев — об Игоре Ларионове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на решение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова играть в атаку.

– Правильно ли делает Ларионов, что не отказывается от своих принципов, играет в атаку, не ставит «автобусы»?

– Вы знаете, вот эти все выражения, как «автобусы», «пиджаки», «жилетки»… Если главный тренер уверен в своей игровой концепции, значит, он её будет проповедовать и дальше. Всё доказывает площадка, всё доказывает результат. Думаю, пока говорить о том, что правильно, что неправильно – рановато. А то, что у него есть свои принципы… Мало тренеров, у которых есть свои принципы, — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Торпедо» находится на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. У команды 39 очков после 36 игр.