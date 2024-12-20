Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мало тренеров с принципами». Плющев — об Игоре Ларионове

«Мало тренеров с принципами». Плющев — об Игоре Ларионове
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на решение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова играть в атаку.

– Правильно ли делает Ларионов, что не отказывается от своих принципов, играет в атаку, не ставит «автобусы»?
– Вы знаете, вот эти все выражения, как «автобусы», «пиджаки», «жилетки»… Если главный тренер уверен в своей игровой концепции, значит, он её будет проповедовать и дальше. Всё доказывает площадка, всё доказывает результат. Думаю, пока говорить о том, что правильно, что неправильно – рановато. А то, что у него есть свои принципы… Мало тренеров, у которых есть свои принципы, — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Торпедо» находится на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. У команды 39 очков после 36 игр.

Материалы по теме
Роман Ротенберг рассказал, в чём согласен с главным тренером «Торпедо» Ларионовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android