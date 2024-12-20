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Металлург — Салават Юлаев, результат матча 20 декабря 2024 года, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

Дубль Ливо не помог «Салавату» обыграть «Металлург» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коробкин (Акользин, Хабаров) – 05:16 (5x5)     1:1 Ливо (Науменков, Тодд) – 12:19 (5x5)     2:1 Зернов (Канцеров, Паливко) – 26:42 (5x5)     3:1 Юров (Петунин, Яковлев) – 28:33 (5x5)     3:2 Ливо (Цулыгин) – 39:59 (5x5)     4:2 Юров (Пресс, Вовченко) – 58:18 (en)    

За «Металлург» забили Егор Коробкин, Денис Зернов, Данила Юров, оформивший дубль. В составе «Салавата» дубль оформил Джош Ливо.

Отметим, «Салават» второй раз за последние два матча терпит поражение и в связи с этим не может занять первое место в турнирной таблице Востока.

Сейчас «Металлург» находится на четвёртом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 44 очка после 38 встреч.

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