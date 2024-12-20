Дубль Ливо не помог «Салавату» обыграть «Металлург» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

За «Металлург» забили Егор Коробкин, Денис Зернов, Данила Юров, оформивший дубль. В составе «Салавата» дубль оформил Джош Ливо.

Отметим, «Салават» второй раз за последние два матча терпит поражение и в связи с этим не может занять первое место в турнирной таблице Востока.

Сейчас «Металлург» находится на четвёртом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 44 очка после 38 встреч.